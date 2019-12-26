Haberler » Güncel » Erzurum uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates - Haber

Erzurum uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates

Uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patatesErzurum'da uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates oldu.

26.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:44
Uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates
'da uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates oldu. Sobayla ısınan kıraathane ve kahvelerde patates közleyen vatandaşlar, nostalji yaşadıklarını söyledi.
Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Erzurum'da gecelerin en büyük eğlencesi olan patates közlemesi, sobalı evlerin yerini kalorifler ve doğalgazlı binalar almasıyla unutuldu. Evlerde artık yapılmayan patates közlemesi kent merkezinde bulunan kıraathane ve kahvelerde yapılmaya başladı. Merkez Yakutiye İlçesi Yoncalık semtindeki Temlli Kıraathanesi, patates közlemesi yapılan yerlerden biri. Özel yapılan sobası saat 17.00'de yanmaya başlayan kıraathanede vatandaşlar yanlarında getirdikleri patatesleri fırına diziyor. 3 ayrı bölmesi bulunan sobaya konulan patateslerin pişip pişmedklerini kontrol etmek ise işletme sahibi Şener Temelli'ye ait. Kıraathanenin bir kültür merkezi gibi hizmet verdiğini belirten Şener Temelli, vatandaşların patates közlemesinden para almadıklarını söyledi.
Yanlarında getirdikleri patatesleri sobanın fırınına dizen vatandaşlar, pişene kadar kıraathanede ya kitap okuyor ya da oyun oynuyor. Uzun kış gecelerinde patates közlemesinin vazgeçilmez olduğunu belirten vatandaşlar, Eskiden evlerde sobalarda patates közlemesi yapılıyordu. Ancak yükselen apartmanlar, kalorifer ve doğalgazla ısınma sebebiyle evlerde bu alışkanlık unutuldu. Biz de burada patates közleyerek nostalji yaşıyoruz dedi.
Erzurum uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates

Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

09:48   Bergama'da Süt Kooperatifi Paneli - Haber
09:48   Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi - Haber
09:43   Atçalı öğrenciler trenle ilk seyahatlerine çıktı - Haber
09:42   Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı - Haber
09:42   Nazilli'de sorunlar çözüme kavuşuyor - Haber
09:08   Yıllardır kar yağmayan Antalya'da doluyu kar zannettiler! Poşete koyup eve götürdüler - Haber
09:01   Kendine 'Mesih' diyen Hasan Mezarcı, Noel'i doğum günü diye kutladı - Haber
08:51   Sürücülerin yol ortasında ettikleri kavga kameraya yansıdı - Haber
08:33   Esenler'de zikzak çizen sürücü zincirleme kazaya neden oldu - Haber
08:02   Otomobil önce temizlik aracına, ardından minibüse çarptı: 1 yaralı - Haber
26.12.2019 09:49:21