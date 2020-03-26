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ERZURUM Vali Memiş, görüntülü konuştuğu vatandaşlardan evden çıkmamalarını istedi

Vali Memiş, görüntülü konuştuğu vatandaşlardan evden çıkmamalarını istediERZURUM Valisi Okay Memiş, cep telefonu aracılığıyla görüntülü konuştuğu vatandaşlardan evden çıkmalalarını istedi.

26.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:16
Vali Memiş, görüntülü konuştuğu vatandaşlardan evden çıkmamalarını istedi
ERZURUM Valisi Okay Memiş, cep telefonu aracılığıyla görüntülü konuştuğu vatandaşlardan evden çıkmalalarını istedi. Vali Memiş, "65 yaş üstü siz büyüklerimizi çok seviyor ve çok önemsiyoruz. Siz evde kaldığı müddetçe virüsten korunacaksınız" dedi.
Erzurum Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Destek Grubu, ilçeler ve bağlı mahallelerde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşları ziyaret ederek yardım paketleri dağıtıyor. İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan Vefa Destek Grubu'nun yardım götürdüğü vatandaşları, Vali Okay Memiş'le görüntülü görüştürdü. 65 ve üstü vatandaşlarla sohbet eden Vali Memiş, evlerinden çıkmamalarını istedi. Narman Mahmutçavuş Mahallesi'nden Ali Rıza Altay, Yakutiye Altınbulak Mahallesi'nden Güllüşah Kaban ve Hınıs Köprübahçe Mahallesi'nden Fethi Güzel ile cep telefonu aracalığıyla görüntülü konuşan Vali Memiş, "Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız bizlere gerekli talimatları verdi. 65 yaş üstü siz büyüklerimizi çok seviyor ve çok önemsiyoruz. Sizler evde kaldığı müddetçe virüsten korunacaksınız. Siz evde iken 155,156 ve 112 'Vefa İletişim Merkezlerini' aradığınızda bütün ihtiyaçlarını karşılayıp evinize getireceğiz. Sizin sağlığınız bizim için çok önemli. Sizler gibi büyüklerimizi bu virüsten korumak için bu tür tedbirleri alıyoruz. Siz evinizdeyken, kahraman kolluk kuvvetlerimiz ve kahraman çalışanlarımız sizlerin ihtiyaçlarını kapınıza kadar getiriyor" diye konuştu.
HASTALIĞI YOLA VURDUK
Vali Okay Memiş'e destekleri için teşekkür eden Narman'ın Mahmutçavuş Mahallesi'nde yaşayan Ali Rıza Altay, gördüğü rüyayı anlattı. Ali Rıza, "İnşallah hastalığı yola vurduk. Rüyala geldi" dedi. ERZURUM Vali Memiş, görüntülü konuştuğu vatandaşlardan evden çıkmamalarını istedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Okay Memiş, Narman, Güncel

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ERZURUM Vali Memiş, görüntülü konuştuğu vatandaşlardan evden çıkmamalarını istedi

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