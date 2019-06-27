27.06.2019 17:40
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ERZURUM Vali Memiş: Kadınlar çobanla evlenmiyor - 1

Vali Memiş: Kadınlar çobanla evlenmiyorERZURUM Valisi Okay Memiş'in "Hayvancılıkla uğraşıyor diye kadınlarımız çobanla evlenmiyor.

Vali Memiş: Kadınlar çobanla evlenmiyor
ERZURUM Valisi Okay Memiş 'in "Hayvancılıkla uğraşıyor diye kadınlarımız çobanla evlenmiyor. Bu nedenle ismini değiştirip 'sürü yöneticisi' koyduk" sözleri, kadınları güldürdü.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı'nda projeleriyle dereceye girenlere sertifikaları verildi. Programların tanıtımından sonra konuşan Vali Okay Memiş, kadınların çobanlık yapanlarla evlenmediğini söyledi. Vali Memiş, "Hayvancılık ile uğraşıyor diye hanımefendiler bizim çiftçimizle evlenmiyor. Çoban diye evlenmiyorlar, bu nedenle adını değiştirip 'sürü yöneticisi' koyduk. Helal lokma kazanmak suç mu? Hekimler psikologlar hep şunu söylüyor: 'Doğaya çıkın, toprakla uğraşın'. Eksiklikler varsa devlet olarak biz giderelim ama biz köylerdeki yaşamın devam etmesini istiyoruz. Yine gelip şehrin mekanlarından yararlanın ve tatilinizi yapın ama üretimden vazgeçmeyelim" dedi.
Vali Memiş'in sözleri törene katılan kadınları güldürdü. Vali Memiş, daha sonra dereceye giren kadın çiftçilere sertifikalarını verdi. Ödül töreni kadınların çalışmalarının afişlerinden oluşan serginin açılışıyla sona erdi.ERZURUM Vali Memiş: Kadınlar çobanla evlenmiyor - 1
Kaynak: DHA
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