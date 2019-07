ERZURUM VALİ MEMİŞ'TEN BÜROKRATLARA TERSİNE MOBBİNG UYARISI

ERZURUM Valisi Okay Memiş, kurum amirleriyle yaptığı koordinasyon toplantısında tersine mobbing uyarısı yaptı. Bürokratlara, Şoför, hizmetli, memur, teknik eleman sizi çalıştırmıyor. Alt kademe sizi kilitliyor, otorite kuramıyorsunuz diyen Vali Memiş, Astlarınız sizi dinlemiyorsa orada sorun vardır, buna dikkat edin dedi. Vali Okay Memiş, devam eden yatırımların görüşüldüğü koordinasyon toplantısına başkanlık etti. İlçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum yöneticilerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Vali Memiş, bürokratları uyardı. Erzurum 'da tersine mobbing uygulandığını ifade eden Vali Memiş, Şoför, hizmetli, düz memur, teknik eleman sizi çalıştırmıyor, kilitliyor. Düz mobbing, yöneticinin astına eziyet etmesidir. Ama Erzurum'da gördüğüm alt kademe sizi kilitliyor, otorite kuramıyorsunuz. Bunun iki sebebi var. Bir, otorite kuramıyorsunuz, iki, yeterince liyakatli değilsiniz, işi bilmiyorsunuz demek. Bir yönetici, bir vali, kaymakam, belediye başkanı hizmet binasına girdiğinde kimse kendine çekidüzen vermiyorsa, sorun vardır. İnsanları aşağılamayacak, sıkmayacaksınız, ama herkes kendine çekidüzen verecek. Astlarınız sizi dinlemiyorsa orada sorun vardır, buna dikkat edin. Onlar da bizim kardeşimiz, mesai arkadaşlarımız ama devlet yönetiminde iki müessese vardır beyler. Hiyerarşi ve liyakat. Okul müdürüne saygı duyulmayan yerde öğretmenler başarılı olamaz. Bu devlet yeterince saygıdeğer değil diyorsanız, burada herkesin sorumluluğu vardır. Saygınlık parayla satın alınmıyor diye konuştu.HERKES CEO GİBİ HAREKET ETMELİErzurum'a katma değer oluşturmaya gayret ettiklerini belirten Vali Memiş, normal mesai uygulayarak kente değer katılamayacağını bildirdi. İl müdürlüğünün kolay bir makam olmadığının altını çizen Vali Memiş, şunları söylediBu salonda bulunan arkadaşlar sabah 8, akşam 5 mesaisi yaparak çalışırlarsa bir kente değer katamazlar. İl müdür olmak öyle kolay bir şey değil. Hele Erzurum gibi bölge merkezine il müdürü oluyorsanız, öyle sıradan devlet memuru gibi hareket ederseniz benim gözümde çok başarılı olamazsınız. Bir CEO mantığıyla hareket etmeli herkes. Nasıl özel sektör bir CEO mantığı var. Aynı şekilde belediye başkanlarımız da öyle, büyükşehir ekibi de öyle, herkes büyük bir özveri ve tutku ile işini yapmalı. Yapamıyorsa da müsaade isteyecek, yapan arkadaşları bulacağız. Şehre farklılık getirecekseniz, şehrinizi geliştireceksiniz, büyüteceksiniz. Erzurum, yetmişli yıllarda doğunun Paris'i diye anılıyordu. Bununla birlikte herkes farkında ki birçok bazı şehirler almış başını gitmiş. Bundan dolayı da üzüntü ve hicap duyuyoruz. Peki, bunda bizim sorumluluğumuz yok mu Bu odada bulunan hiç kimse sohbet ehli değil. İş üreten, istihdam yaratan ve bir memleketi kalkındıracak olan insanlar sizsiniz, bizleriz. Sohbet ehli değil, dedikodu yeri değil. Herkes işini düzgün yapacak. Herkes işini tutku ile yapacak. Bunun için kendinizi geliştirmeniz lazım. Dünya ölçeğinde olaylara bakabilmeniz lazım. Mukayese etmeniz lazım. Ben sizi hiç sınırlandırıyor muyum 'Gidin' diyorum, Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e. Erzurum'da oturarak Erzurum'u büyütemezsiniz, büyütemeyiz. Dünyanın her yerine gidin, görün ve dönün görevinizi layıkıyla yapın. Döndüğünüzde şehrimize memleketinize değer katın.Vali Memiş, Erzurum'un sağlıkta çok iyi durumda olmasına rağmen hastanelerdeki hizmet standartlarının yetersizliğinden bahsetti.Kamu yöneticilerinden kamu kaynaklarını doğru kullanmalarını isteyen Vali Memiş, bürokratizm uyarısında da bulundu. Bir belediye büfe işletmesinin ruhsatını üç günde halledecekken, üç ayda hallediyorsa buna bürokratizm denir diyen Vali Memiş, veya il müdürü vatandaşların bir saatte çözecekken, bir haftada çözüyorsa buna bürokratizm denir. Bürokrasi sanayideki dişli demektir. O dişli olmazsa çark dönmez, bürokrasi olmadan olmaz. Ama bürokrasinin iyi işlemesi sizin elinizde diye konuştu.Vali Memiş, daha sonra yatırımcı kuruluşların temsilcilerinden çalışmaları hakkında bilgiler aldı.