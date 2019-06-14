14.06.2019 11:31
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ERZURUM Vali önce velileri uyardı, sonra karne dağıttı

Vali önce velileri uyardı, sonra karne dağıttıErzurum Valisi Okay Memiş, karne dağıtmadan önce velileri uyardı.

Vali önce velileri uyardı, sonra karne dağıttı
Erzurum Valisi Okay Memiş, karne dağıtmadan önce velileri uyardı. Velilerden çocukları üzmemelerini isteyen Vali Memiş, Bırakın çocukluklarını yaşasınlar dedi.
Erzurum'da çalan son ders ziliyle yaklaşık bin 156 okulda, 160 bine yakın öğrenci karne alarak tatile girdi. 11 bin 130 öğretmenin görev aldığı 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda 8 bin 34 öğrenci ise mezun olmanın sevincini yaşadı. Merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Celal Akın İlkokulu'nda karne törenine katılan Vali Okay Memiş, bahçede bekleyen velilerle sohbet etti. Karnesinde zayıf olan çocuklarla ilgili velileri uyaran Vali Memiş, Çocuğunuz üzülmesin. Kendime de aynı şeyi söylüyorum. Bir daha ki sene ona göre çalışırlar. Çocukların çocukluklarını yaşamasına müsaade etmemiz lazım. Güzel bir tatil geçirsinler, sağlık herşeyden önce diye konuştu.
Daha sonra okuldaki sınıflara giren Vali Memiş, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'la birlikte öğrencilere karne dağıttı. İlk kez karne alan birinci sınıf öğrencileriyle sohbet eden Vali Memiş, tatilde parklarda oynamalarını araçlara dikkat etmelerini istedi. Başarılı öğrencileri tebrik ederek karneleriyle birlikte hediyelerini de veren Vali Memiş, tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.ERZURUM Vali önce velileri uyardı, sonra karne dağıttı
Kaynak: DHA
Erzurum, Okay Memiş, Güncel

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