Erzurum Valisi Memiş, Aa'nın Fotoğraf Oylamasına Katıldı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Anadolu Ajansının (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.AA Erzurum Bölge Müdür Vekili Hüseyin Yahya Şekerci, AA'nın fotoğraf oylaması için Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.Fotoğraflar hakkında Şekerci'den bilgi alan Memiş, AA foto muhabirlerince çekilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.Memiş, "haber" kategorisindeki 18 fotoğraftan Halil Fidan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından ilçedeki hükümet binasına Türk bayrağının dikildiğini gösteren "Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması" adlı fotoğrafa oy verdi.Vali Memiş, 15 fotoğrafın yer aldığı "yaşam" kategorisinde ise Emrah Yorulmaz'ın çektiği İstanbul'da sabah saatlerinde beliren dolunayın Sultan Ahmet Camisi ile güzel görüntü oluşturduğu "İstanbul'da dolunay" adlı fotoğraf seçti."Spor" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Memiş, bu kategorideki oyunu Ali İhsan Öztürk'ün çektiği ve Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklerde at üzerinde kılıçla mücadelenin olduğu "Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü" adlı fotoğraftan yana kullandı.