Erzurum Valisi Memiş Açıklaması

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, "Kodlamada da otoriter olacağız, kış sporlarında ve diğer dallarda da otoriter olacağız." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
idarecileriyle eski valilik binasındaki toplantı salonunda bir araya gelen Vali Memiş, yapılacak yeni projelere tam destek vereceğini söyledi.
Kentte eğitim kalitesini artıracak çalışmalar içerisinde olacaklarını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:
"Kodlama ve bilişim ile ilgili birim çalışmalarıyla alakalı bir proje başlatılmasını istiyorum. Daha önce çalıştığım yerlerde kodlama ile ilgili çalışmalara gerekli desteği verdik. Çünkü teknoloji ve bilgisayarlar ile etkileşim içinde olduğumuz bir dünyada kodlamayı öğrenmek demek bu hizmetlerin nasıl çalıştığını anlamak demektir. Kodlama nedir, önce onu söyleyeyim, kodlama geleceğin alfabesidir. 15-20 yıl sonra kodlamayı bilmeyen nesiller cahil sayılacaktır. Bunun için ülke olarak hazır olmalıyız. Çocuklarımıza kodlama öğreterek geleceğin elmaslarını yetiştireceğiz. Geleceğin Bill Gates
'lerini yetiştireceğiz. Sizler bile şaşıracaksınız, öyle çocuklar keşfedeceksiniz ki, nasıl bir yetenekmiş diyeceksiniz. Tüm ilçelerimizde bu projeyi uygulayacağız. Bu projeyi önemsiyorum ve bunu başaracağız. Bunu başarabilecek potansiyelimiz var."
Vali Memiş, her okulda kış sporlarına yönelik kulüpler kurulmasını isteyerek, öğrencilerin kış sporlarına hakim olması gerektiğini dile getirdi.
Malzeme temini noktasında ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Memiş, " Türkiye
'de kış sporları deyince Erzurum öne çıksın. Bu konuda Erzurum olarak otoriter olmak istiyoruz. Kodlamada da otoriter olacağız, kış sporlarında ve diğer dallarda da otoriter olacağız. Belki onları biraz yoracağız ama sonuçta iyi yetiştireceğiz. Sonuç olarak çocuklarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 Türkiye'sine uygun genç nesiller olarak yetiştireceğiz." diye konuştu.
Türkiye,Erzurum,Milli Eğitim Müdürlüğü
11 Kasım 2018 Pazar 18:31