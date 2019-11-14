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Erzurum Valisi Memiş, üniversitelilerle söyleşiye katıldı

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Hukuk müşaviri olmamın sebebi, ülkemizin içinde bulunduğu FETÖ ile mücadeledir.

14.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:40
Valisi Okay Memiş, "Hukuk müşaviri olmamın sebebi, ülkemizin içinde bulunduğu FETÖ ile mücadeledir. Genel müdür yardımcısıyken şu anda bir çoğu ihraç olan meslektaşlarımın iftirasına maruz kaldım. Ergenekon ve Balyoz gibi soruşturmalarda ismi olan insanlardan birisiyim." dedi.
Atatürk Üniversitesince Nenehatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kariyer Sohbetleri" programına katılan Vali Memiş, öğrencilikten bürokratlığa uzanan öyküsü ve deneyimleri üzerine söyleşi yaptı.
Okay Memiş, öğrencilik yıllarında futbol oynadığını ve bu yüzden hep futbolcu olmak istediğini söyledi.
Lise ve üniversitede çok iyi İngilizce öğrenemediğini ifade eden Memiş, "Hocamız yoktu, her zaman futbol oynardık. Bu sayede futbolum gelişti. Bizim zamanımızda oyuncak diye bir şey yoktu. Zaten köyde yaşayan çocuğun oyuncak ihtiyacı olmaz. Oyuncağımız ağaçlar ve top sahalarıydı. Plastik top bulduk mu, öp başına koy." diye konuştu.
Memiş, samimiyete çok inandığını belirterek, dürüst olmaya ve çaba göstermeye çalıştığını dile getirdi.
Çalışmanın önemine değinen Memiş, "Eğer çok çalışır ve çaba gösterirseniz, birileri sizin hakkınızı yese de Allah sizin önünüzü açar. Tek başına iyi niyetli olmanız da yeterli değil. Size karşı iftiralar, kumpaslar olabilir ama sizin vicdanınız rahat olsun. Anayasal değerlere sahip olup kamu kaynağını düzgün kullanarak kul hakkı yemezseniz başarılı olacağınızdan hiç şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.
Geçmiş yıllarda birtakım sorunlarla karşılaştığına dikkati çeken Memiş, önündeki engellerle yılmadan mücadele ettiğini aktardı.
İftiralarla önünün kesilmeye çalışıldığını anlatan Memiş, şunları kaydetti:
"Hukuk müşaviri olmamın sebebi, ülkemizin içinde bulunduğu FETÖ ile mücadeledir. Genel müdür yardımcısıyken şu anda birçoğu ihraç olan meslektaşlarımın iftirasına maruz kaldım. Ergenekon ve Balyoz gibi soruşturmalarda ismi olan insanlardan birisiyim. O dönemde bize atılan iftiraların, iftira olduğunu ispat ettik ve 17-25 Aralık olduğunda devlet bizi çağırdı. Çünkü FETÖ'cü olmadığımızın tek delili bize atılan iftiralardı. O saatten sonra bakan yardımcısı ve sonunda da vali oldum. Hiç yılmadık ve prensiplerimizden, anayasal ilkelerden taviz vermedik. İftira atıldığında bizimle sohbet etmeyen arkadaşlar, daha sonra kutlamak için sıraya girdiler. Onun için rüzgara kapılmamak gerekiyor."
Erzurum Valisi Memiş, üniversitelilerle söyleşiye katıldı

Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA


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