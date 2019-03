Erzurum Valisi Memiş, Yükseklik Korkusuna Rağmen 200 Metre Yükseklikteki Cam Terasa Çıktı

Kaynak: DHA

ERZURUM Valisi Okay Memiş , yükseklik korkusu olmasına rağmen Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü'ne yaptırılan 200 metre yüksekliğindeki cam terası gezerek, tanıtımını yaptı. Yanındakileri "Çok gelmeyin" diye uyaran Vali Memiş, yükseklik korkusunu yenmek için kayağa başladığını söyledi. Vali Memiş, Zip Line teklifini ise geri çevirdi.Vali Okay Memiş, Erzurum 'un Uzundere ilçesine gelerek, Belediye Başkanı Halis Özsoy 'dan bilgi aldı. Ardından Tortum Baraj Gölü'ne kurulan cam seyir terasını gezdi.Pirinkayalar Mevkii'nde bin 110 metrekarelik göl ile kanyonu izlemek için yaklaşık 200 metre yüksekliğe kurulan, 565 metrekare alana sahip cam terasta incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, terasın cam bölümleri yerine çelik konsorsiyum üzerinde yürümeyi tercih etti. Yanındakileri "Çok gelmeyin" diyerek uyaran Vali Memiş, "Biraz yükseklik korkum var, onun için kayak öğrendim. Kırmızı pistlerden kayıyorum, ama siyah pistlerden de yine yükseklik korkumdan dolayı zorlanıyorum. Onun için yavaş yavaş korkunun üzerine gide gide yeneceğiz" dedi.Uzundere cam seyir terasının, Türkiye 'nin en yüksek teraslarından biri olduğunu ifade eden Vali Memiş, "Hakikaten görsel bir şölen. Türkiye'deki en büyük heyelan gölü olan Tortum Gölü üzerinde gerçekten güzel bir proje. Erzurumlu vatandaşlarımızın ziyaret etmelerine yönelik, yerli ve yabancı turistlere yönelik son derece doğru bir proje. Kamu kaynağının doğru harcandığının çok güzel bir göstergesi. Burası çok talep görecek. Onun için kamu kaynağını doğru yere harcamak lazım. Bunun için doğru projeler üretmemiz lazım. Burası çok önemli bir destinasyon olacak" diye konuştu.ZIP LİNE YAPMADITeras üzerinde yaptığı açıklamanın ardından fotoğraf çektirmek için toplananları, "Arkadaşlar çok fazla dolmayalım" diye uyaran Vali, Uzundere gezisini Tortum Şelalesi ve Yedigöller ile sürdürdü. Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Halis Özsoy'un 'Zip Line' teklifini "Yükseklik korkum var" diyerek, geri çevirdi.VALİ MEMİŞ SERALARI GEZDİ Çağlayan Mahallesi'nde hizmet veren Gözlemeci Hanım Abla işletmesinde de incelemelerde bulunan Vali Memiş, Hanım Güngör ile sohbet etti. Vali Memiş, İngilizce öğrenmek istediğini söyleyen Hanım Güngör'e kurs desteği vereceklerini bildirdi. Şelale Okulu'nda öğrencilere basketbol topu hediye eden Vali Memiş, daha sonra Altunkaynak Mahallesi'nde Doğu Anadolu Projesi(DAP) desteğiyle kurulan seraları inceledi. Bölgedeki seraların artırılması için talimat verdi. Kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle kurulan çiçek serasında da incelemelerde bulundu.ERZURUM'UN SÜMELA MANASTIRIVali Okay Memiş, son olarak Çamlıyamaç Mahallesi'nde Gürcüler tarafından yaklaşık 963-973 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen Öşvank Kilisesi'ni gezdi. Tarihi binadan çok etkilendiğini belirterek, "Buraya Erzurum'un Sümela Manastır'ı diyebiliriz. Buradan çok ciddi anlamda turizim geliri elde eder, çok ciddi anlamda istihdam sağlayabiliriz. Şu binaya harcayacağımız para hiç bir zaman boşa gitmez" diye konuştu. - Erzurum