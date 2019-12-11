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Erzurum Valisi Okay Memiş Açıklaması

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) yetkilileriyle irtibat halindeyiz.

11.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:20Erzurum Valisi Okay Memiş Açıklaması
Valisi Okay Memiş, " Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) yetkilileriyle irtibat halindeyiz. Erzurum'da, Ankara'nın doğusundaki yaklaşık 42-45 vilayete hitap edecek petrol rafinerisinin fizibilitesi üzerinde çalışmalarımız var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. 3,5 milyar dolarlık büyük bir yatırım, rüya projelerimizden birisi." dedi.
Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.
Memiş, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın gelişmesi ve güçlenmesinin Türkiye'nin güçlenmesi anlamına geldiğini söyledi.
Azerbaycan'ın güçlü enerji kaynakları bulunduğunu belirten Memiş, şöyle konuştu:
"TANAP ve diğer boru hatlarıyla Erzurum adeta enerji koridoru üzerinde. Erzurum'da petrol rafinerisiyle ilgili birtakım girişimlerimiz olacak. Daha evvelden yapılan çalışma var, bunu netleştirmeye çalışıyoruz. SOCAR yetkilileriyle irtibat halindeyiz. Erzurum'da, Ankara'nın doğusundaki yaklaşık 42-45 vilayete hitap edecek petrol rafinerisinin fizibilitesi üzerinde çalışmalarımız var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. 3,5 milyar dolarlık büyük bir yatırım, rüya projelerimizden birisi."
Memiş, Başkonsolos Guliyev'e Palandöken Kayak Merkezi, kentin kış sporları ve doğa turizmi hakkında bilgi verdi, Azerbaycan vatandaşlarını Erzurum'a davet etti.
Guliyev de Türkiye ile Azerbeycan dostluğunun her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarından başladığını dile getirerek şunları kaydetti:
"Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu, TANAP ve diğer projelerle Azerbaycan ile Türkiye birbirinden artık kopmayacak. Bunlar hem Azerbaycan hem de Türkiye halkına hizmet eden projeler ve ilişkilerimizi daha güçlü kılıyor."
Guliyev, turizm ve tatil denilince Azerbaycan vatandaşlarının aklına Türkiye'nin geldiğini belirterek, "Dil, örf ve mutfak sıkıntısı olmadığı için vatandaşlarımızın birinci tercihi Türkiye. Erzurum ve Kars'ta kayak merkezleri ve mutfak tercih ediliyor." dedi.

Azerbaycan, Okay Memiş, Erzurum, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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