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Erzurum Valisi Okay Memiş: "Anadolu Ajansı büyük bir direnişin sesi olmuştur"

Erzurum Valisi Okay Memiş, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "İstiklal mücadelesinin kazanılmasına önemli katkılar sunan ve o günkü kısıtlı imkanlara rağmen gösterdiği başarılı çalışmalarla milletin sesi olan AA, büyük bir direnişin sesi olmuştur.

06.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:56
Erzurum Valisi Okay Memiş:
Erzurum Valisi Okay Memiş, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "İstiklal mücadelesinin kazanılmasına önemli katkılar sunan ve o günkü kısıtlı imkanlara rağmen gösterdiği başarılı çalışmalarla milletin sesi olan AA, büyük bir direnişin sesi olmuştur." ifadesini kullandı.

Vali Memiş, yayımladığı kutlama mesajında, AA'nın Milli Mücadele yıllarında halkın doğru bilgilendirilmesi için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsattı.

AA'nın habercilik alanında kuruluşundan bu yana her zaman güvenilir bir kaynak olduğunu belirten Memiş, şunları ifade etti:
"Kuruluşundan bu yana gerek kadrosu gerekse teknik donanımıyla, büyük bir ilerleme sağlayan milli ajansımız, yazılı ve görsel habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir haber kaynağı olarak ilk adres olmuştur. İstiklal mücadelesinin kazanılmasına önemli katkılar sunan ve o günkü kısıtlı imkanlara rağmen gösterdiği başarılı çalışmalarla milletin sesi olan AA, büyük bir direnişin sesi olmuştur.
Bugün sadece ülkemizin değil, dünyanın dört bir yanından sayılı haber ajansları arasında yerini alan AA, 13 dilde servis ettiği haberlerle uluslararası platformlarda da varlığını hissettirmiştir."
AA personelinin her zaman doğru habercilik yapmaktan yana olduğunu kaydeden Vali Memiş, dünyanın farklı bölgelerinde hizmet veren, çatışma ortamında bile canlarını riske atarak görevlerini en iyi şekilde ifa eden Anadolu Ajansı çalışanlarının, insanları doğru, tarafsız, ilkeli ve sağlıklı bilgilendirme çabalarının hiç kuşkusuz takdire şayan olduğunu vurguladı.
Memiş, "Başarılı çalışmalarını takdirle izlediğimiz milli ajansımızın bundan sonra bu çalışmalarını artırarak devam ettireceğine, ülkemizin ve bölgesinin sesi olmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum. AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, nice başarılı yayın yılları dileklerimle en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Okay Memiş, Erzurum, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Erzurum Valisi Okay Memiş: 'Anadolu Ajansı büyük bir direnişin sesi olmuştur' - Haberler

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