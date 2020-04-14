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Erzurum Valisi Okay Memiş'in Turizm Haftası mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Turizm Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

14.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:30
Erzurum Valisi Okay Memiş'in Turizm Haftası mesajı
Erzurum Valisi Okay Memiş, Turizm Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.
Vali Okay Memiş, mesajında, ülke ekonomisi ve istihdamına yaptığı katkılarla vazgeçilmez bir güç olan turizmin, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik ve kültürel çalışmaların tümü olduğunu bildirdi.
Turizmin ülke ve şehir ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra kültürlerin birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında önemli bir araç olduğundan bahseden Memiş, şunları kaydetti:
"Turizmi sadece sahil bölgeleriyle anmak doğru olmayacaktır. Özellikle son yıllarda, dünyada olduğu gibi ülkemizde de turizm çeşitlendirilmiş olup kültür, inanç, kongre, doğa ve spor , kış, sağlık, termal ve tarih turizmi gibi birçok alanda organizasyonlar yapılmaktadır. Bu bağlamda İpek Yolu üzerinde olup, tarih boyunca önemli bir yerleşim alanı ve ticaret merkezi kimliğine sahip olan Erzurum, birçok tarihi mekanı, eseri ve kültürel değeri içinde barındırmaktadır. Medeniyetlere beşiklik yapan Erzurum, coğrafi, iklimsel, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle dikkati çekmektedir. Erzurum ayrıca özellikle kış turizminin en önemli şehirlerinden ve spor turizmi noktasında da adeta bir cazibe merkezidir."
Memiş, Erzurum'un turizm güzellikleriyle önümüzdeki yıllarda daha çok turist konuk ederek doğasıyla, tarihi zenginlikleriyle doğunun en uğrak şehri ve turizmde bir marka kent olacağını belirterek, vatandaşları Erzurum'un güzelliklerini keşfetmeye davet etti.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kutlama yapılmayacağını bildiren Memiş, Turizm Haftasını kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Turizm Haftası, Okay Memiş, Erzurum, Güncel
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