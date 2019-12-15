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Erzurum Valisi Okay Memiş kayakseverleri Palandöken'e davet etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte kayak sezonunun açıldığını belirterek, kayakseverleri Palandöken Kayak Merkezi'ne davet etti.

15.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:02Erzurum Valisi Okay Memiş kayakseverleri Palandöken'e davet etti
Valisi Okay Memiş, kentte kayak sezonunun açıldığını belirterek, kayakseverleri Kayak Merkezi'ne davet etti.
Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de hafta sonu tatilini fırsat bilen binlerce kişi, kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Yüksek standartlardaki otelleri ve kafeteryaları bünyesinde barındıran Palandöken, yenilenmiş pistleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece, kar kalınlığının ise 55 santimetre olduğu Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, çeşitli aktiviteler ile doyasıya eğlenme imkanı buldu.
Hafta sonunu kayak yaparak geçiren Erzurum Valisi Memiş, 6 Aralık Cuma itibarıyla Palandöken'de kayak sezonunu, konserler ve muhteşem gösterilerle açtıklarını anımsattı.
Palandöken'in dünyanın ve Türkiye'nin en değerli pistlerine sahip olduğuna işaret eden Memiş, "Palandöken, muhteşem tesisleri ve 15 kilometrelik kesintisiz pistleriyle kayak yapılan ender yerlerden birisi, profesyonel, amatör ve orta seviyedeki kayakçıların rahatlıkla kullanabileceği bir pisttir. Pistlerimiz tamamen yenilenerek toplamda 100 kilometrelik pist uzunluğuna ulaştı. Büyükşehir Belediyesinin ve otellerin kafeteryalarıyla kış turizmine hazır bir Palandöken var. Kayakseverleri Palandöken'e davet ediyoruz."

Palandöken, Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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