- Erzurum Valisi Okay Memiş, " Virüsle mücadeleyi adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz"" Erzurum'da virüsten ölen vakamız yok"" Cumhuriyet caddesinde araç parkını yasakladık"" Uçaklara 8 bin 500 talep bulunuyor"ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Korona virüsünü terörle mücadele eder gibi değerlendiklerini ve Erzurum'da Korona virüsten her hangi bir vefat yaşanmadığını sadece bir sosyal medya söylentisi olduğunu söyledi. Memiş ayrıca bölgede ki illerle birlikte uçak seferlerine 8 bin 500 talebin olduğunu açıkladı. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Erzurum'da Vali Okay Memiş Başkanlığında Pandemi toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıdan Cumhuriyet Caddesinin araç parkına kapatılması ve ekstra dezenfekte edilmesi kararı alınırken elektrik ve doğalgaz faturalarının ertelenmesi konusunda ve esnafın kredi borçlarının ertelenmesi konusunda ise tavsiye kararı alınarak Ankara ile görüşülmesi kararları alındı.Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Memiş, korona virüsü ile mücadeleyi adeta terörle mücadele gibi değerlendirerek mücadele ettiklerini ifade ederek " Ülkemizde Korona virüs ile ilgili ciddi bir mücadele var. Bizlerde alınan kararları uyguluyoruz. Mücadelemizi adeta bir milli mücadele gibi değerlendiriyoruz. Adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz. Virüs maalesef öldürücü bir gerçek şakası yok. Şuana kadar ciddi tedbirler aldık bu tedbirlere vatandaşlarımızın uyması en büyük temennimiz. Vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu ortamlara ilişkin tedbirler aldık. Ben bizzat ilin valisi olarak almış olduğumuz bu kararları kendim kontrol ediyorum" dedi.Cumhuriyet caddesinde ki kalabalığı azaltmak için araç parkını yasakladıklarını kaydeden Memiş," Bazen Cumhuriyet caddesinde o kadar yoğun bir kalabalık oluyor ki şaşırıyorum. Gençler, delikanlılar Cumhuriyet Caddesindeler sürekli olarak. Orada market yok, çok fazla alışveriş yapmayı gerektirecek yerde yok. Buna rağmen ciddi bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Şimdi ilk olarak aldığımız kararlardan birisi Cumhuriyet Caddesinde araç parkı yasağı olmasına karar verdik" şeklinde konuştu.Erzurum'da ki uçak seferlerine 8 bin 500 talep olduğunu açıklayan Memiş " Çevremizde ki tüm illere uçuş yasağı geldi. Talepler Erzurum'a yönlendirildi bundan sonra seferler buradan yapılacak. Eğer birinci derecede yakınınız vefat etmediyse otobüsle seyahat etmeniz mümkün değil. Şuanda Erzurum'da ki uçaklara 8 bin 500 kişilik talep var. Diğer illerin katılmasıyla birlikte bu çok ciddi bir talep yani bütün çevrede ki iller uçuşlarını buradan yapacak" ifadelerini kullandı.Vali Okay Memiş, elektrik ve doğalgaz faturaları hakkında da birkaç tavsiye kararı aldıklarını belirterek " Aldığımız başka kararlarda var. Elektrik ve doğalgaz faturalarını ertelemek için tavsiye kararı aldık bunu Ankara'ya ileteceğiz. İstanbul'da olduğu gibi taksiciler için bir kısıtlamaya gideceğiz. Esnaf kredilerinin de ertelenmesi konusunda bir tavsiye kararımız olacak. Vefa çalışma gruplarımız var. Ayrıca şuana kadar 5 bin 806 çağrı alıp bunların tamamını karşıladık" dedi.Vali Okay Memiş, Erzurum özelinde sokağa çıkma yasağının söz konusu olmadığını ve il sınırları içerisinde virüsten ölen vakanın bulunmadığını ifade ederek" Eğer alınan bunca tedbire rağmen vaka sayıları artarsa sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararı tabi ki bakanlığımız karar verecek. Erzurum özelinde böyle bir husus söz konusu değil. Erzurum'da şuanda iyi durumdayız bu işi yönetebiliyoruz. Erzurum'da bugüne kadar karantinaya alınmış her hangi bir yerleşim yeri yok. İhtiyaç olursa bu kararı uygulayabiliriz. Yine Erzurum'da Korana virüsten ölen her hangi bir vakamızda bulunmuyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA