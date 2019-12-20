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Erzurum valiye soru sorup, birlikte yemek yediler

Valiye soru sorup, birlikte yemek yedilerATATÜRK Üniversitesi'nde kariyer sohbetlerinin ilkine katılan Vali Okay Memiş, yapılan çekilişle soru soran öğrencilerden 21'ini yemekte misafir etti.

20.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:34
Valiye soru sorup, birlikte yemek yediler
ATATÜRK Üniversitesi'nde kariyer sohbetlerinin ilkine katılan Vali Okay Memiş, yapılan çekilişle soru soran öğrencilerden 21'ini yemekte misafir etti. Öğrenciler, sohbet ettikleri Vali Memiş'ten toplu taşıma ücretlerinde indirim istedi.
Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama, Araştırma Merkezi, 13 Kasım günü kariyer sohbetleri düzenledi. İlk kariyer toplantısı konuk olan Vali Okay Memiş, soru soran öğrenciler arasında yapılacak çekiliş sonucu bir kısmını yemekte misafir edeceğini bildirdi. Yaklaşık 2 saat süren programda Vali Memiş'e soru soran 30 öğrenci arasında yapılan çekilişle yemeğe davet edilecek 21 öğrenci belirlendi.
Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama, Araştırma Merkezi tarafından kura çekilerek belirlenen 21 şanslı öğrenciyi Vali Okay Memiş, yemekte misafir etti. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama, Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Toy, akademisyenler ve 21 öğrenci katıldı. Merkez Palandöken ilçesindeki bir lokantada düzenlenen yemekte öğrencilerle sohbet eden Vali Memiş, üniversite ve şehirle ilgili beklentilerini sordu. Öğrenciler, özellikle ulaşım ücretlerinin pahalılığından şikayet ederek bazı illerde yapılan uygulamaları anlattı ve indirim istedi.
Öğrencilerin düzenlenen toplantılarda ulaşım ücretlerini gündeme getirdiğini belirten Vali Memiş, Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin konunun üzerinde çalıştığını bildirdi. 'un çok güzel bir şehir olduğunu söyleyen Vali Memiş, öğrencilere düzenlenen etkinliklere katılmalarını tavsiye etti. Devlet Tiyatrosu bulunan Erzurum'a Türkiye'nin en iyi opera ve bale binasını yapacaklarını belirten Vali Memiş, öğrencilerin etkinliklere zaman ayırmalarını istedi.
Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama, Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Toy, kariyer sohbetlerinin ilkine Vali Okay Memiş'in katıldığını belirterek, Valimiz ilk sohbet toplantısında öğrencilerimizle buluştu. Soruları cevaplandıran Vali Memiş, yemekte misafir edeceğini söylemişti. Programda 30 kişi soru yöneltti, ancak yaptığımız kura çekimiyle 21 öğrenciyi belirledik dedi.
Erzurum valiye soru sorup, birlikte yemek yediler

Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA


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