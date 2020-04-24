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ERZURUM Vaşağın 20 tavuğunu telef ettiği kadına öğretim görevlisinden yardım

Vaşağın 20 tavuğunu telef ettiği kadına öğretim görevlisinden yardımERZURUM'un Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi'nde yaşayan Mümine Vural'ın ahırına havalandırma bölümünden giren vaşak, 19 tavuğu telef etti.

24.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:56
Vaşağın 20 tavuğunu telef ettiği kadına öğretim görevlisinden yardım
ERZURUM'un Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi'nde yaşayan Mümine Vural'ın ahırına havalandırma bölümünden giren vaşak, 19 tavuğu telef etti. Vaşak, ahırdan 10 saat sonra uyutularak çıkarılırken, tavuklarının telef olduğunu gören Mümine Vural'ın "Ben tek başına yaşayan bir kadınım. Benim zararımı kim karşılayacak" sözlerini haberlerde izleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak, 20 tavuk parası gönderdi.
Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mümine Vural'ın tavuklarını beslediği ahıra, bir kaç gün önce havalandırma bölümünden vaşak girdi. Yem vermek için ahıra giden Vural, tavuklarını telef olmuş halde buldu. Karşısına çıkan vaşak ile büyük korku yaşayan Vural hemen yakınlarından yardım istedi. Vaşak ise gizlendiği tahtaların arasına sıkıştı. Vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen görevliler, vaşağı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine vaşak uyuşturucu iğne ile vurularak, uyutuldu.
O ANLARI ANLATTI
Tavuklarının telef edilmesinin ardından konuşan Mümine Vural, "Sabah ahırın kapısını açtığımda tavuklarımın bir kaçını yerde yatarken gördüm. Arkaya doğru baktığımda ise önce aslan sandığım sonra vaşak olduğunu öğrendiğim hayvanı gördüm. Korkup dışarı, kaçtım. Yeğenlerimden yardım istedim. Ben tek başına yaşayan bir kadınım. Benim zararımı kim karşılayacak" diye konuştu.
Tavukları telef olunca çok üzülen Mümine Vural'a yardım eli uzandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak, haberlerde izlediği olayın ardından mağduriyet yaşayan Vural'a 20 tavuk parası gönderdi. Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Orhan Kul'u arayan Bacak, Mümine Vural'ın zararını karşılamak için gönüllü olduğunu ifade etti. 20 tavuk alınması için muhtar Orhan Kul'a para gönderen öğretim görevlisi Bacak, muhtar aracılığıyla tavukların Mümine Vural'a teslim edilmesini sağladı. Yeni tavuklarına kavuşan Mümine Vural, Ergün Bacak'a teşekkür etti. ERZURUM Vaşağın 20 tavuğunu telef ettiği kadına öğretim görevlisinden yardım

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehitler Mahallesi, Oltu, Güncel , Haber
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