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Erzurum ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Erzurum ve Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

27.01.2020 12:45 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:47
ve 'da etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.
saatlerinde vatandaşlar otomobillerini çalıştırmakta zorlandı. Bazıları da araçlarının üzerine battaniye örterek, soğuktan korumaya çalıştı.
Ağrı'da da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Dere, nehir ve şadırvanların buzlarla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniyelerle önlem almaya çalışıyor.
Uluslararası taşımacılık yapan ve petrol istasyonlarında dinlenmeye çekilen çok sayıda tırın yakıt deposu dondu. Tır sürücüleri araçlarını çalıştırmak için altında ateş yakarak uzun süre bekledi.
Tır sürücülerinden Mutlu Çelik, havaların çok soğuk olduğunu, bu yüzden 4 gündür, donan aracını çalıştırmak için ateş yakıp beklediğini söyledi.
Erzurum ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Erzurum, Sabah, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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