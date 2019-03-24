Erzurum ve Ardahan'da Kar Sürprizi

Erzurum
ve Ardahan
Pazar sabahına kar sürpriziyle uyandı. Erzurum'da kar kalınlığı 5 santimi geçerken iş makineleri kaldırım ve yolları temizledi. 'Baharı beklerken karla karşılaştık' diyen Ardahanlılar, bu günlerde yağan karın adının 'Leyleğin karı' denildiğini söyledi. Meteorolojinin don uyarısı yaptığı Erzurum 24 Mart sabahına beyaz bir örtüyle merhaba dedi. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar
kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışmasına başladı. İşçilerin yanısıra iş makineleri kaldırımda biriken karları temizledi.
LEYLEĞİN KARI
Ardahan'da da gece saatlerinde başlayan ve etkisinin artıran kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Sokakta yürüyen vatandaşlar kardan adama döndü. Hafta sonu dershaneye giden öğrenciler cep telefonları ile selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdi. Giderek şiddetini artıran kar yağışı kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı. Kayganlaşan yol nedeniyle Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar tarafından itilerek kurtarılmaya çalışıldı. Sabah
kalktıklarında kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar, Biz baharı beklerken yeniden karla karşılaştık. Bu yağan kara eskilerin hesaplarına göre 'Leyleğin karı' deniliyormuş dediler.
Sabah, Ardahan, Erzurum, Kar, Güncel
Kaynak: DHA