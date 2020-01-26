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Erzurum ve Ardahan'dan Elazığ'a yardım seferberliği

Erzurum ve Ardahan'da, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım seferberliği başlatıldı.

26.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:52Erzurum ve Ardahan'dan Elazığ'a yardım seferberliği
ve 'da, 'ın ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım seferberliği başlatıldı.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Boralar Birliğince (TOBB) başlatılan yardım kampanyasına katkıda bulunmak için harekete geçtiklerini söyledi.
Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Yücelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak amacıyla odamız öncülüğünde, üyelerimizin de katılımıyla ayni ve nakdi destekte bulunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla ayni yardımda bulunmak isteyen üyelerimiz elektrikli veya tüplü ısıtıcı, battaniye, kullanılmamış giysi, kuru gıda, çocuk maması ve bezi gibi yardım malzemelerini 29 Ocak Çarşamba günü mesai bitimine kadar tarafımıza ulaştırılması halinde toplanan malzemeler hızlı şekilde deprem bölgesine ulaştırılacaktır."
Yücelik, depremde hayatını kaybedenlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini belirterek, devletin ve milletin bütün imkanlarla tek yürek olup depremzedelerin yanında yer aldığını vurguladı.
Ardahan
Çıldır Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Çıldır Şubesince depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar Ardahan Valiliği'ne teslim edildi.
Çıldır Şube Başkanı Ahmet Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya vatandaşların destek verdiğini söyledi.
Toplanan yardımlarla hazırlanan gıda kolilerinin Valilik aracılığıyla bölgeye gönderileceğini aktaran Vural, "Çalışmayı Çıldır Kaymakamlığıyla beraber yaptık. Duyarlı her vatandaşımıza ve esnafımıza teşekkür ediyoruz. Gücümüz nispetinde deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olmak istedik." diye konuştu.

Sivrice, Ardahan, Erzurum, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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