Erzurum ve Erzincan'da "30 Ağustos" provası

Erzurum ve Erzincan'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenin provası gerçekleştirildi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılan prova dolayısıyla bu alana çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.

Güvenlik noktaları oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerce, provayı izlemeye gelen vatandaşlar kurulan noktalarında aramadan geçirilerek alana alındı.

Temsili olarak Erzurum Valisi adına tören birliklerinin selamlanmasıyla başlayan provada İstiklal Marşının yanı sıra öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Askeri bandonun tören alanında yerini almasının ardından komando birlikleri, özel harekat polisler ile törende yer alacak diğer kurumlar, muharip gaziler ve zırhlı birlikler tören alanından geçiş yaptı.

Geçiş töreni sırasında vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Erzincan

Erzincan'da Ordu Caddesi'nde 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek törene katılacak askeri birlikler, tören provası yapmak için zırhlı araçlarla tören yapılacak caddede buluştu.

Günün anlam ve önemine dair konuşmaların yapıldığı, şiirlerin okunduğu provada, daha sonra askerler zırhlı araçlar eşliğinde tören geçişi yapıldı.

Geçit provasında askerler "Her Türk asker doğar" sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı.

Askerlerin geçişi sırasında bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile görüntü çektiler.

3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımının marşlar seslendirdiği prova geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA