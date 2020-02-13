Erzurum ve Erzincan'da hava ulaşımına kar engeli

Erzurum
ve Erzincan
'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.
Erzurum Havalimanından yapılması planlanan Erzurum-Ankara ile Erzurum- İstanbul
seferlerinden 3'ü, yoğun kar ve tipi nedeniyle iptal edildi. İlerleyen saatlerde bu illere yapılacak 2 seferin de gecikmeli yapılacağı öğrenildi.
Erzincan Havalimanından da İstanbul-Erzincan ve Erzincan-İstanbul seferlerinin olumsuz hava koşullarının devam etmesi dolayısıyla yapılamadığı bildirildi.
Seferler, hava şartlarının düzelmesi durumunda gerçekleştirilecek.