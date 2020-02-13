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Erzurum ve Erzincan'da hava ulaşımına kar engeli

Erzurum ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.

13.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:34Erzurum ve Erzincan'da hava ulaşımına kar engeli
ve 'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.
Erzurum Havalimanından yapılması planlanan Erzurum-Ankara ile Erzurum- seferlerinden 3'ü, yoğun kar ve tipi nedeniyle iptal edildi. İlerleyen saatlerde bu illere yapılacak 2 seferin de gecikmeli yapılacağı öğrenildi.
Erzincan Havalimanından da İstanbul-Erzincan ve Erzincan-İstanbul seferlerinin olumsuz hava koşullarının devam etmesi dolayısıyla yapılamadığı bildirildi.
Seferler, hava şartlarının düzelmesi durumunda gerçekleştirilecek.

İstanbul, Erzincan, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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