Haberler » Güncel » Erzurum ve Erzincan'da kardan dolayı 326 yol ulaşıma kapandı - Haber

Erzurum ve Erzincan'da kardan dolayı 326 yol ulaşıma kapandı

Erzincan ve Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 326 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

02.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:00Erzurum ve Erzincan'da kardan dolayı 326 yol ulaşıma kapandı

ve 'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 326 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan'da dün akşamdan itibaren devam eden ve özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.


Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden 'de 105, Çayırlı'da 4 ve Tercan'da 20 olmak üzere 129 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentteki kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı 4 ekip, 7 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 1 dozer, 3 kepçe ve kar makineleri çalışma yapıyor.

Erzurum


Erzurum'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 197 mahalle yolu ulaşıma kapandı.


Büyükşehir Belediyesine ait ekipler, kapalı köy yollarını açmak için iş makineleri desteğinde çalışma başlattı.

Her iki kentte Karayolları ekipleri de şehirler arası yollarda ve ana arterlerde ulaşımın kardan dolayı kapanmaması için kar küreme çalışması yürütüyor.


Erzincan, Refahiye, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40 TİCARET BAKANI PEKCAN KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI (1)
11:40 Çelik kasayı çalanlara böyle seslendi: Oğlumun evlenme parasıydı, getirin
11:40 Afganistan'da Taliban, kaymakamın evine saldırdı: 2 ölü
11:40 GELARD'tan Batmanın tanıtımına katkı
11:40 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var...
2.12.2019 11:46:31