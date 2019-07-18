18.07.2019 10:00
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Erzurum ve Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

Erzurum ve Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iki il için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iki il için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzincan ve Erzurum'un batısında yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 19, Erzincan ve Tunceli'de 18, Erzurum'da 13, Ağrı'da 11, Ardahan'da 9 ve Kars'ta 8 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 37, Ağrı ve Tunceli'de 32, Erzincan'da 31, Kars ve Ardahan'da 29, Erzurum'da 27 derece olacak.
Kaynak: AA
Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Erzurum, Güncel

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