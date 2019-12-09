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Erzurum ve Iğdır'da yoğun sis etkili oldu

Erzurum ile Iğdır'da etkili olan yoğun sis hava ve kara ulaşımını etkiledi.

09.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:56Erzurum ve Iğdır'da yoğun sis etkili oldu
ile 'da etkili olan yoğun sis hava ve kara ulaşımını etkiledi.
Bölgedeki kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Erzurum'da gece saatlerinde başlayan sis sabah yoğunlaştı.
Yüksek kesimlerde daha çok etkili olan sis yüzünden Erzurum Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.
Sisin, görüş mesafesini yer yer 50 metreye düşürmesi nedeniyle şehri çevre illere bağlayan kara yolları başta olmak üzere yollardaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Iğdır'da da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Kentte sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle öğleden sonra İstanbul-Iğdır ile Ankara-Iğdır arasında yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
Sis yüzünden Iğdır'ı, Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı.

Erzurum, Sabah, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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