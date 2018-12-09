Erzurum ve Kars, Beyaza Büründü

ERZURUM ve Kars
, uzun bir aradan sonra dün akşam yağan karla beyaza büründü.
Lapa lapa yağan kar, kayak merkezinin yer aldığı Palandöken
Dağı'ndaki işletmecilerin yüzünü güldürdü. Erzurum
Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri de hazır kıta bekletildi. Belediye ekipleri kent merkezinde kaldırımları kardan temizledi. Çatıları, cadde ve sokakları, araç ve ağaçların üzerini kaplayan kar, kartpostallık görüntü oluşturdu. Heykeller kardan adama döndü.
Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta da kent merkezinin büyük bölümü beyaza büründü. Hafta sonu tatili nedeniyle vatandaşlar, Cumartesi günü sezon açılışı yapılan Sarıkamış
Bayraktepe Kayak Merkezi
'ne akın etti. Çocuklar, özledikleri kartopu oyununu oynadı ve karlarda yuvarlandı.
- Erzurum
09 Aralık 2018 Pazar 12:13