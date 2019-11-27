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Erzurum ve Kars'ta kar yağışı kentleri beyaza bürüdü

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

27.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:40Erzurum ve Kars'ta kar yağışı kentleri beyaza bürüdü
ve 'ta kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Yüksek kesimlerde gün içinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde Erzurum kent merkezini beyaza bürüdü.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı sonrası vatandaşlar araçlarını, esnaf da iş yerlerinin önünü temizledi.
Kars
Kars'ta akşam saatlerine başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Öte yandan Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolda kar küreme çalışmasına başladı.

Erzurum, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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