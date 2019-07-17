"Erzurum ve Milli Mücadele" kitap sergisi açıldı

Erzurum
'da tarihi Yakutiye
Medresesinde Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında Erzurum hakkında yazılmış ve Milli Mücadeleyi anlatan kitapların bulunduğu sergi açıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Yakutiye ilçesinde bulunan Yakutiye Medresesinde, "Erzurum ve Milli Mücadele" kitap sergisinin açılışı yapıldı.
Yaklaşık 500 kitabın sergilendiği medreseyi ziyaret eden vatandaşlar, burada hem kitap okuma hem de dilediği kitabı ödünç alma imkanı buluyor.
Yoğun ilgili gören sergi, 22 Temmuz'a kadar sürecek.