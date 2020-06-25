ERZURUM Yakutiye Belediyesi, YKS öncesi okul ve salonları dezenfekte etti

Yakutiye Belediyesi, YKS öncesi okul ve salonları dezenfekte ettiERZURUM'un merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ilçede sınav yapılacak okulları dezenfekte etti.

25.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:29
Yakutiye Belediyesi, YKS öncesi okul ve salonları dezenfekte etti
ERZURUM'un merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ilçede sınav yapılacak okulları dezenfekte etti.
Yakutiye Belediyesi ilaçlama ekipleri bu hafta sonu düzenlenecek Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Sınavı öncesi okulları koruyucu önlemler kapsamında ilaçladı. Sınavların yapılacağı okullarda, öğrencilerin ve sınav yetkililerinin elle temas edebilecekleri sıralar, kapı kolları, masa ve sandalyeler başta olmak üzere; sınıflar, koridorlar, tuvalet ve lavabolar ayrıntılı biçimde dezenfekte edilerek okullar sınava hazır hale getirildi. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar yaptığı açıklamada, 'Koronavirüsle mücadelede ilk günden itibaren sürdürdüğümüz seferberliğimizi devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin bu zor sınavlarında koronavirüse karşı tedirgin olmamaları için belediye ekiplerimizce etkili bir dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdik. Genç kardeşlerimize YKS sınavında Allah'tan hayırlı başarılar diliyorum dedi. ERZURUM Yakutiye Belediyesi, YKS öncesi okul ve salonları dezenfekte etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yakutiye Belediyesi, Yakutiye, Güncel, Haber

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