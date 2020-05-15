ERZURUM Yakutiye'de cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı

Yakutiye'de cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandıERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesinde cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı.

15.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:49
Yakutiye'de cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı
ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesinde cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı. Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşların daha temiz ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla Yakutiye Belediyesi, cadde ve sokakları yıkama çalışması başlattı. Gece trafiğin olmadığı saatlerde 2 su tankeri, 2 süpürge aracı ve 10 personel cadde ve sokakları köpüklü suyla baştan sona yıkadı. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşlarımızın daha temiz ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla temizlik çalışması başlattıklarını söyledi. ERZURUM Yakutiye’de cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yakutiye Belediyesi, Koronavirüs, Yakutiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim’e yakışan, Hasan Şaş’tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Sedat Peker’i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Beşiktaş’ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı Haber
Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Nenad Bjelica, Fenerbahçe’den 3 milyon euro maaş talep etti Haber
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Haberler››Güncel››ERZURUM Yakutiye'de cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:29: BAĞCILAR'DA 26 YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE 9 BİN LİRA PARA CEZASI - Haber 15:28: Isparta Belediye Meclisinden gül kaplı masalarda olağanüstü toplantı - Haber 15:28: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Haber 15:26: Antalya'da "temassız tatil" hazırlıkları tamamlandı - Haber 15:26: Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 643'e çıktı - Haber 14:25: Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak - Haber 13:44: MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu - Haber 12:25: Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti - Haberler 11:00: Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! - Haber