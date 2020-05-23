ERZURUM Yasağa rağmen mezarlığa koştular

Yasağa rağmen mezarlığa koştularERZURUM'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarına koştu.

23.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:22
Yasağa rağmen mezarlığa koştular
ERZURUM'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarına koştu.
İçişleri Bakanlığı'nca, Ramazan Bayramı'nda oluşacak hareketliliği önlemek amacıyla 81 ilde 23- 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alındı. Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşlar, yasağa rağmen Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarına gitti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler, Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Bazı ailelerin yanında ise dışarı çıkması yasak olan 20 yaş altı çocukların olduğu görüldü. Maskeleri ile mezarlığa gelenler, dualarını ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.
Her bayramda anne-babasının ve akrabalarının mezarını ziyaret ettiği söyleyen Lokman Boldaz, "Elimizden geldiği kadar yakınlarımızı ziyaret etmeye çalışıyoruz. Yasağa rağmen mezarlıkta sıkı bir tedbir yok. Ölmüşlerimizin ruhuna gelip Fatiha okumak, onları yad etmek için geldik. Yasaklara uyuyoruz. Bu mekanları ziyaret etmek, bizler açısından manevi değeri yüksek. Anne babamızı ziyaret etmemiz lazım. Onlar gelenlerin ayak seslerinden anlarlarmış, 'ziyaretçim geldi' diye. Gelmediğimiz zaman mahsun olurlar, mecburen gelmek zorundayız. Biz kuralı ihlal ettik ama markete çıktım biraz alışveriş yaptım. Baktım ki mezarlıktan gelenler var. Onlara sordum, 'herhangi bir sakınca yok' dediler. Fazla bir izdiham olmadığı için ben de geldim. Kalabalık olsaydı ben de gelmezdim" dedi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
ERZURUM Yasağa rağmen mezarlığa koştular

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı, Erzurum, Güncel, Haber

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