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ERZURUM Yasağın son günü Erzurum'da sessizlik sürüyor

Yasağın son günü Erzurum'da sessizlik sürüyorERZURUM'da koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde cadde ve sokaklar polislere kaldı.

12.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:20

Yasağın son günü Erzurum'da sessizlik sürüyor

ERZURUM'da koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde cadde ve sokaklar polislere kaldı. Polis ekipleri, Hilalkent semtinde araziye çıkarak termosla çay içen yasak ihlalcilerini uyararak evlerine gönderdi. İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak valiliğine gönderilen genelge ile sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Büyükşehir kapsamındaki Erzurum'da da dün başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 2003'de yapılan nüfus sayımında evlerine kapanan Erzurumlular, 17 yıl sonra uygulanan sokağa çıkma yasağına uydu. Jandarma ve polisin sıkı denetim yaptığı Erzurum'da yasağı ihlal ettiği belirlenen 50 kişiye idari para cezası uygulandı. Erzurum'da yasağın ikinci günü cadde ve sokaklarda sadece sivil ve resmi kıyafetli polisler vardı. Fırın işletmecileri de cadde ve sokakları dolaşarak vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladı. Kent merkezinde görevliler dışında kimsenin dışarda olmazken, merkez Yakutiye İlçesi Hilalkent semtinde bazı vatandaşlar, yasağı ihlal etti. Hilalkent'te araziye çıkan ve termoslarla çay keyfi yaşayan vatandaşları, bölgeye giden polis ekipleri ikaz ederek evlerine gönderdi.

ERZURUM Yasağın son günü Erzurum’da sessizlik sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Polis, Güncel
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