27 Kasım 2018, 13:10
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Erzurum Yeniden Beyaza Büründü

Erzurum Yeniden Beyaza Büründü

Erzurum'da yeniden etkili olmaya başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Erzurum'da yeniden etkili olmaya başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde 3 santimetreyi geçti. Yeni güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünü temizledi. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, cadde ve yolllarda kar temizleme çalışması yaptı. Kar kalınlığı Palandöken ve Sarıkamış Kayak Merkezleri'nde 21, Konaklı Kayak Merkezi'nde 16, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde 4 santimi buldu. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü gece saatlerine kadar Erzurum, Erzincan çevreleri, öğle saatlerine kadar Ağrı il geneli, Kars ve Iğdır ilinin batı kesimleri aralıklı kar, zamanla yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edildiğini bildirdi. Meteoroloji, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi beklendiğinden vatandaşların ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmasını istedi. Kar
27 Kasım 2018 Salı 13:10