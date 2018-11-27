Erzurum Yeniden Beyaza Büründü

Erzurum
'da yeniden etkili olmaya başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.
Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde 3 santimetreyi geçti. Yeni güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünü temizledi. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, cadde ve yolllarda kar temizleme çalışması yaptı. Kar
kalınlığı Palandöken
ve Sarıkamış
Kayak Merkezleri'nde 21, Konaklı Kayak Merkezi
'nde 16, Erzincan
Ergan Kayak Merkezi'nde 4 santimi buldu. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü gece saatlerine kadar Erzurum, Erzincan çevreleri, öğle saatlerine kadar Ağrı
il geneli, Kars
ve Iğdır
ilinin batı kesimleri aralıklı kar, zamanla yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edildiğini bildirdi. Meteoroloji, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi beklendiğinden vatandaşların ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.
Kar