ERZURUM Yerüstünde buz gibi, yeraltında 40 derece sıcaklıkta

Yerüstünde buz gibi, yeraltında 40 derece sıcaklıkta

ERZURUM'un Olur ilçesi Ilıkaynak Mahallesi'ndeki kaynak suyu yerüstünde buz gibi akarken, yeraltındaki sıcaklığı 40 dereceyi geçiyor. Bir çok hastalığa şifa olduğuna inanılan sıcak su için mahalleye termal tesis kuruldu.

Olur ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Ilıkaynak Mahallesi'nde kaynak suyu buz gibi soğuk akarken, yeraltındaki su 40 dereceyi aşan sıcaklığa sahip. Soğuk suyla yöre halkı ihtiyacını karşılarken, sıcak su için termal tesis kuruldu. Bir çok hastalığa şifa olduğu ileri sürülen kaplıcaya Türkiye'nin dört bir yanından insanlar geliyor. Tatilini geçirmek için geldiği Olur'da kaplıcaya giren emekli öğretmen Rasim Beken, tesislerin genişletilerek bölge halkına hizmet verir hale getirilmesini istedi. Kaplıca suyunun bir çok hastalığa iyi geldiğini ifade eden Beken, çocuğu olmayan kadınların 7 Mayıs 20 Mayıs tarihleri arasında kaplıcaya geldiklerini belirtti.

Kaynak: DHA