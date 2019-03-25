Erzurum Yırtıcı Kuşlardan Kaçan Keklik İnsanlara Sığındı

Erzurum
'un Oltu
ilçesinde yırtıcı kuşların saldırısına uğrayan yavru keklik, insanlara sığınarak canını kurtardı. Üç gün evde beslenen keklik, daha sonra doğaya salındı.Oltu ilçesinde yırtıcı doğanın saldırısından kaçan yavru keklik Karabekir Mahallesinde Kehribar Kent Sitesi D blokun havalandırma camından içeri girerek kurtuldu. Apartman içerisine sığınan kekliği bulan Avukat Muharrem Kalyon, üç gün boyunca evinde besledi. Karton kutudan yaptığı evde baktığı kekliğin normale döndüğünü gören Kalyon, kutu içerisinde doğaya götürdü. Kalyon, yavru kekliği yaban hayatı koruma sahasında doğaya bıraktı.Yavru kekliği apartmanın bir köşesine sığınmış halde bulduğunu söyleyen Avukat Muharrem Kalyon, Saldırıda kanadından hafif şekilde yaralanan keklik çok korkmuştu. Adeta bizlere sığındı. Bizde onu iyileştirdikten sonra doğaya bıraktık dedi.
Oltu, Erzurum, Güncel
Kaynak: DHA