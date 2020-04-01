Erzurum yoğun kar yağışıyla beyaza büründü
Erzurum'da nisan ayının ilk gününde etkili olan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
01.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:24
Erzurum 'da nisan ayının ilk gününde etkili olan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı, araç sürücüleri kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları kürek yardımıyla temizledi.
Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Ardahan-Posof arasındaki dağların tepeleri beyaza büründü.
Sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı, araç sürücüleri kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları kürek yardımıyla temizledi.
Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Ardahan-Posof arasındaki dağların tepeleri beyaza büründü.
Kaynak: AA