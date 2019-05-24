ERZURUM Yolda engelli dayanışması

Kaynak: DHA

Yolda engelli dayanışmasıErzurum'da, akülü aracının şarjı bittiği için yolda kalan bedensel engelli Fetullah Hırtızlı'nın yardımına, kendisi gibi bedensel engelli olan Ferhat Kırıcı yetişti. Hırtızlı'nın aracı, Kırıcı'nın aracına iple bağlanarak şarj yapılan otobüs durağına kadar çekildi. Vücutlarının büyük bir bölümünü kullanamayan ve konuşamayan her iki engelli kendilerine yardım edenlere tebessüm ve el sallayarak teşekkür etti.Merkez Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen bir etkinliğe katılan engelliler, programın sonunda dağıldı. Vücudunun yüzde 90'ını kullanamayan Fetullah Hırtızlı'nın tekerlekli aracın aküsü 100 metre gittikten sonra bitti. Ellerini kullanamadığı için yol ortasında mahsur kalan Hırtızlı'nın yardımına yine kendisi gibi yüzde 90 engelli olan Ferhat Kırıcı yetişti. Vatandaşlarında yardımı ile Hırtızlı'nın tekerlekli sandalyesi Kırıcının tekerlekli sandalyesine bağlandı. Trafikte ilerleyen iki engelli araçları ile kaldırma çıkamayınca vatandaşlar yardım etti. Bir süre ilerleyen iki engelli yine vatandaşların yardımı ile Büyükşehir Belediesine ait halk otobüs durağına girip araçlarını şarz etti.Vücutlarının büyük bir bölümünü kullanamayan ve konuşamayan her iki engelli kendilerine yardım edenlere yardım edenlere tebesüm ve el sallayarak teşekkür etti.