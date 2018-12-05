Erzurum Yumurtadan Yumurta Çıktı

Erzurum
'un Oltu
ilçesinde oturan Sadık Albayrak
, beslediği tavuklarından birinin yumurtasının içinden bir başka yumurta çıktı. Albayrak, Böyle bir şey ne duydum ne de gördüm dedi.
Aslanpaşa Mahallesinde oturan ve ilçede konfeksiyonculuk yapan Sadık Albayrak (58), beslediği tavukların yumurtalarını toplamak için sabah saatlerinde kümese gitti. Albayrak, sepete doldurduğu yumurtalardan birinin büyük olması dikkatini çekti. Kahvaltı için omlet yapmak isteyen Albayrak, içerisinde çift sarı olduğunu tahmin ettiği yumutayı kırdığında bir başka yumurtanın olduğunu görünce şaşırdı. Evli ve 4 çocuk babası Yumurtayı eşi ve çocuklarına gösterdiğinde onların da çok şaşırdığını söyleyen Sadık Albayrak sunları söyledi
Evimin bahçesinde tavuk besliyorum. Her sabah kümese girer, yumutaları toplarım. Yine kime gidip yumurtaları toplarken bir yumurtanın diğer yumurtalara oranla daha büyük olduğunu gördüm. İçerisinde çift sarı olabilecğini düşündüm. Kahvaltı için büyük yumutayı kırınca gözlerime inanamadım. Yumurta içinde yumurta çıktı. Yıllardır tavuk beslerim, yumurtanın içinden iki, hatta üç sarı çıktığını gördüm ama yumurta çıktığını ne gördüm ne de duydum. Yumurtayı kırdığım gibi saklıyorum. Kim görse şaşırıyor.
Veteriner hekim Mehmet Çalışkan
çift yumurtarının çok nadir görünen bir olayı olduğunu söyleyerek, Ama yaşamda olmayacak bir şey yok.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:56