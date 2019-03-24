Erzurum Zorlu Parkurları Aşan Araçlar Soğuk Engeline Takıldı

Kaynak: DHA

Erzurum'da bu yıl ilki düzenlenen 'Uluslararası Macera Off-Road Oyunları' soğuk engeline takıldı. Özel hazırlanan zorlu parkurları aşan araçlardan bazıları bugün havanın soğuk olması nedeniyle mazot dondurdu. Sürücüler ve izleyiciler yarışmaları yakılan ateşlerin etrafında ısınarak izledi.Palandöken Dağları'nın eteklerinde deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte düzenlenen Uluslararası Macera Off-Road Oyunları Cumartesi günü başladı. Bugün saat 09.30'da devam eden Off-Road Oyunlarına 8 ülke ve Türkiye'den 42 ilden gelen 210'dan fazla araç katıldı. Dün gece yağan kar ve hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi bugün sabah yapılan ikinci etap yarışlarını olumsuz yönde etkiledi. Karlar içindeki araçlarının başına gelen sürücüler, araçların mazot dondurması nedeniyle çalıştıramadı. Sürücüler araçlarını belediyeye ait kepçe ve greyderler yardımı ile çektirmek zorunda kaldı. Araçların takviye yaptırarak çalıştırabilen sürücülerden Dursun Babal, Aracı sabah hava şartlarından dolayı çalıştıramadık. Çalıştırabilirsek yarıymalara katılacağız. Bugüne kadar araç hiç donmamıştı. Mart ayında olmamıza rağmen Erzurum'da yoğun kar ve soğuk hava bizleri şaşırttı dedi. Üzeri açık ya da camları olmayan araçların içerisi ise karla kaplı oldu. Bazı sürücüler karla dolu araçlarının içerisin girmek zorunda kaldı.