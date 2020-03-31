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Erzurumlu 9 yaşındaki Devran Özmen, kumbarasındaki 29 lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"...

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 9 yaşındaki Devran Özmen, kaymakamlıkla iletişime geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasındaki 29 lira ile destek verdi.

31.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:12
Erzurum'un Karayazı ilçesinde 9 yaşındaki Devran Özmen, kaymakamlıkla iletişime geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasındaki 29 lira ile destek verdi.
İlçede Yenimahalle'de yaşayan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Devran Özmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyayı öğrendikten sonra sabah erken saatte evinden tek başına çıktı.
İlçedeki bir petrol istasyonunda çalışan babası Ferdi Gökmen'in verdiği paralarla kumbarasında biriktirdiği 29 lirayı bir torbanın içine koyan Özmen, kampanyaya destek vermek için Karayazı Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdulgani Mağ ile görüşmek üzere kaymakamlığa gitti.
Bu sırada belediyedeki makamında bulunan Mağ, görevli polislerce makamına getirilen ve kampanyaya destek olmak istediğini söyleyen küçük çocukla bir süre sohbet ettikten sonra kendisine oyuncak araba hediye etti.
Özmen, görevlilerce götürüldüğü Ziraat Bankası Şubesi'nde parayı yatırıp dekontunu aldıktan sonra evine döndü.
Kaymakam Abdulgani Mağ, yaptığı açıklamada, sabah belediyede başladığı mesaisinde Devran isminde bir çocuğun kendisi ile görüşmek istediğinin iletildiğini belirtti.
Makamına aldığı çocukla bir süre görüştüğünü ifade eden Mağ, şunları kaydetti:
"Bana, Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasını duyduğunu, kumbarasında olan 29 lirayı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. İlçemiz adına kampanyanın ilk gününde böyle bir gelişme ile karşılaşmamız, böylesine duyarlı bir evladımızla mesaiye başlamamız bizi son derece mutlu etti. Hem bizi gururlandıran hem de duygulandıran bir gelişmeydi. Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerimizle beraber Ziraat Bankasındaki ilgili hesaba gidip parayı yatırdıktan sonra dekontu ile beraber onu evine uğurladık. Onu yetiştiren anne, baba ve öğretmenleri ile bu duyarlılığı dolayısıyla kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu minvalde tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya bağış yapmaya davet ediyoruz." Erzurumlu 9 yaşındaki Devran Özmen, kumbarasındaki 29 lirayı ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’...

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Karayazı, Güncel

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Erzurumlu 9 yaşındaki Devran Özmen, kumbarasındaki 29 lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"...
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