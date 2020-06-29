Erzurumlu Dadaş Necati'nin söylediği türkü Vali Memiş'i duygulandırdı

Yöresel üslubu, seslendirdiği ezgiler ve günlük yaşantısındaki geleneksel giyimiyle sosyal medyada çokça izlenen Erzurumlu Necati Tutaş, söylediği türkü ile Erzurum Valisi Okay Memiş'i duygulandırdı.

29.06.2020 22:35 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:01
Yöresel üslubu, seslendirdiği ezgiler ve günlük yaşantısındaki geleneksel giyimiyle sosyal medyada çokça izlenen Erzurumlu Necati Tutaş, söylediği türkü ile Erzurum Valisi Okay Memiş'i duygulandırdı.
Yakutiye ilçesindeki Çırçır Mahallesi'nde yaşayan ve halk arasında "Dadaş Necati" olarak tanınan Tutaş, Vali Memiş'i makamında ziyaret etti.
Kentteki bir dükkanda seslendirdiği "Huma Kuşu" türküsünün videosunun sosyal medyada çok kez izlendiği bilgisini alan Memiş, Necati Tutaş'tan seslendirmesini istedi.
Tutaş'ın söylediği "Huma Kuşu" türküsünü dinleyen Okay Memiş, duygu dolu anlar yaşadı.
Türkü için Tutaş'a teşekkür eden Memiş, bir süre önce valilikte çalışan 2 personelin trafik kazasında hayatlarını kaybettiklerini anımsattı.
Türkünün duygu yüklü olduğunu, yaşanan bu olay nedeniyle de daha çok hüzünlendiğini belirten Vali Memiş, "Dünya acılar dünyası, Anadolu dert küpü. Bu türkü o dönemde yaşayan ecdadımızın çektiği zorlukları ve yaşadıkları hüznü anlamamız için adeta bir belge niteliğindedir." dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Memiş, Necati Tutaş'a Oltu Taşı tespih hediye etti. Erzurumlu Dadaş Necati’nin söylediği türkü Vali Memiş’i duygulandırdı

Kaynak: AA

Etiketler: Okay Memiş, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Haber
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