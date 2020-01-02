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Erzurumlu görme engelli Berna'nın Umre hayali gerçekleşti

Erzurumlu görme engelli Berna'nın Umre hayali gerçekleştiAziziye ilçesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hizmete konulan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören Berna Deligöz (19), bir süre önce İl Müftülüğünce bedensel engelliler arasında düzenlenen...

02.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:15 Erzurumlu görme engelli Berna'nın Umre hayali gerçekleşti
Erzurumlu görme engelli Berna'nın hayali gerçekleşti

Aziziye ilçesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hizmete konulan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören Berna Deligöz (19), bir süre önce İl Müftülüğünce bedensel engelliler arasında düzenlenen dini bilgiler yarışmasında birincilik kazandığı için umre ile ödüllendirilmişti.

Deligöz'ün de aralarında bulunduğu 3 engelli, hayırsever işadamlarının da yardımı ile Aziziye Müftülüğü ve Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yürütülen faaliyette Aziziye Müftülüğü HZ. Ebubekir Kur'an Kursu Hocası Kadriye Bilici'nin projesi ile umre hayallerini gerçeğe dönüştürdüler.

Kutsal topraklarda 12 gün boyunca Umre yapan, mukaddes mekanları ziyaret eden engellilerle yakından ilgilenen ve daha önce de özel çocukları Umreye götüren Kadriye Bilici'nin projesine; Diyanet İşleri Başkanlığı, Erzurum İl Müftülüğü, Aziziye İlçe Müftülüğü, Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte işadamları Ömer Düzgün ve Serdar Burulday destek oldular.

Umre dönüşü mutlulukları gözlerinden okunan engelliler özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve hayırsever işadamları Ömer Düzgün ile Serdar Burulday'a teşekkür ettiler. - ERZURUM

Umre, Güncel

Kaynak: İHA

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