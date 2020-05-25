Erzurumlu kadınlar Ahşap rölyef ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı (ESMEK) Şube Müdürlüğü Mahallebaşı Eğitim Merkezi ahşap rölyef (kabartma resim) atölye çalışmalarına Erzurumlu kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Erzurumlu kadınlar Ahşap rölyef ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar
25.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:04
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı (ESMEK) Şube Müdürlüğü Mahallebaşı Eğitim Merkezi ahşap rölyef (kabartma resim) atölye çalışmalarına Erzurumlu kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ahşap rölyef veya diğer bir adıyla kabartma resim malzemeleri oldukça fazla. Ana malzeme olarak pasparto karton, ahşap kaplama, çeşitli tutkallar, çeşitli yapıştırıcılar, aseton, oluklu karbon kağıt, çöp şiş, ağaç dalları, çeşitli ebatlarda taşlar, kürdan ve çeşitli boyutlarda deniz kumlarından yararlanılıyor.

Ahşap rölyef kurs hocası Ayşe Küçükdemir atölye çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Kursumuzda ahşap rölyef yani kabartma resim hakkında bilgiler vermemiz gerekirse, dört çeşit rölyef vardır, ahşap rölyef, folyo rölyef, alüminyum rölyef ve kağıt rölyeftir. Rölyefi tanımlayacak olursak başlıca Fransızca kökenli bir kelimedir. Nedir zeminden yükselti veya çökeltilere rölyef adı verilir" dedi.

Küçükdemir, "Ahşap rölyef kursuna yeni katılan bur kursiyer ilk önce çizim yapmasını öğrenir, daha sonra kullanılacak malzemeleri tanır. Yapılacak karton üzerine çizim yapmayı öğrenir, çizilen kartonları tek tek maket bıçak veya makasla ayırarak kalıplarını çıkarır. Çıkarılan malzeme ahşap kalıplar üzerine yapıştırılır, yapıştırılan malzemenin kuruması beklenir, kuruyan malzemenin kesme ve oyma işlemi yapılır. Çalışma olarak pencere, pervaz, kapı çalışmalarına başlanır. İşlem bittikten sonra zemin boyutuna geçilir ve yapıştırma işlemi yapılır. Şekillenen malzemenin çatı veya başka bölümleri tamamlanır.

Sipariş alımlarına da başlanılmıştır. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin belirlediği fiyat üzerinden en küçük rölyef tablosu örnek olarak 25x30 ölçülerinde bir çalışmanın ücreti 50 TL. dir. Ebatları büyüdükçe fiyatlarda da değişiklikler olmaktadır. Yine bir örnek verilmesi gerekirse 55x80 ebadında bir çalışmanın veya tablonun fiyatı 250 TL' dir" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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