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Erzurumlu kadınlardan polise duygusal ihbar

Erzurum'da kavga ihbarına giden polis ekipleri bir grup kadının pasta sürprizi ile karşılaştı.

11.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:46
Erzurumlu kadınlardan polise duygusal ihbar
Erzurum 'da kavga ihbarına giden polis ekipleri bir grup kadının pasta sürprizi ile karşılaştı.

Erzurum'da bir grup kadın Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü anısına polis ekiplerine sürpriz yaptı. 155'e kavga ihbarı yapan kadınlar ellerindeki pasta ile ekipleri bekledi. Polis ekiplerinin gelmesi üzerine yaklaşık 10 kadın uzun süre polisleri alkışladı.

Yaşadıkları sürpriz karşısında şok olan polisler ise o anda bile sosyal mesafeyi korumaları konusunda kadınlara uyarılarda bulundu. Alkışların ardından ise pasta kesimi yapıldı. Kendilerine sürpriz yapan kadınlara teşekkür eden polis ekipleri sosyal mesafeyi koruyarak kadınların fotoğraf isteğini de kırmadı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzurum, kavga, Polis, Güncel
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