Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurum'da Miray adlı küçük bir çocuğun koranavirüse karşı aldığı önlemler izleyenleri gülümsetti. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
15.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:04
Erzurum'da isminin Miray olduğu öğrenilen minik kızın, Türkiye 'de ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüse karşı aldığı önlemleri Erzurum şivesiyle anlatması sosyal medyada ilgi çekiyor.
MİRAY'A GÖRE ÇİNLİLER ELLERİNİ NASIL YIKAMASI GEREKTİĞİNİ BİLMİYOR
Videoda virüse karşı neler yapılması gerektiğini anlatan minik kızın, ellerin nasıl yıkanması gerektiğini anlatması izleyenlere tebessüm ettirdi. Küçük Miray ayrıca Çinlilerin ise ellerini nasıl yıkaması gerektiğini bilmediğini söyledi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük etkileşim alırken, birçok kullanıcı tarafından beğenildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
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