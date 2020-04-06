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Erzurumlu Mehmet, kumbarasındaki 43 lirayı kampanyaya bağışladı

Erzurumlu Mehmet, kumbarasındaki 43 lirayı kampanyaya bağışladıTÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' bağış kampanyasına, Erzurum'daki Mehmet Akif Canbek (8) de kumbarasında biriktiği 42 lira ile destek oldu.

06.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:41
Erzurumlu Mehmet, kumbarasındaki 43 lirayı kampanyaya bağışladı
TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' bağış kampanyasına, Erzurum'daki Mehmet Akif Canbek (8) de kumbarasında biriktiği 42 lira ile destek oldu. Kumbarayı çocuğun evine giderek teslim alan merkez Palandöken İlçe Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Mehmet Akif Canbek'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaş bağışlayarak başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına, Erzurum'un merkez Palandöken ilçesinin Yukarı Köşk Mahallesi'nde yaşayan Dilek-İrfan çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Mehmet'de destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen korona virüsle mücadele sürecine hizmet verecek olan 'Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) i arayan Sebahattin Solakoğlu İlkokul 2'inci sınıf öğrencisi Mehmet Akif Canbek, telefona çıkan görevliye 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına kumbarasındaki 43 lirayı bağışlayacağını söyledi. Canbek, yaşının küçük olması nedeniyle dışarı çıkamadığını bu nedenli bir görevlenin gelip evinden kumbarayı teslim almasını rica etti.
PALTİM görevlisi, Mehmet Akif Canbek'in talebini Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a iletti. Başkan Sunar, çocuğunun evine bizzat kendisinin gideceğini söyledi. Verilen adrese giden Başkan Sunar, Mehmet Akif Canbek ile tanıştı ve kendisini tebrik etti. Belediye Başkanını karşısında gören Canbek ise heyecanlandı. Başkan Sunar, Türk toplumunun çocuğundan yaşlısına yardımsever olduğunu belirterek, "Belediyeyi arayıp böyle bir talepte bulunan çocuğumuzun evine bizzat kendim gitmek istedim. Bana göre örnek bir bağış. Kendisini ve onu yetiştiren ailesini tebrik ediyorum" diye konuştu.
İçerisinde 43 lira bulunan kumbarasını Başkan Sunar'a veren Mehmet Akif Canbek, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bende kumbaramdaki para ile katıldım. Evimize kadar gelen başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Erzurumlu Mehmet, kumbarasındaki 43 lirayı kampanyaya bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Muhammet Sunar, Cumhurbaşkanı, Palandöken, Güncel

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Erzurumlu Mehmet, kumbarasındaki 43 lirayı kampanyaya bağışladı
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