Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Erzurumlu minikler 'Korona'ya karşı dua etti - Haberler

Erzurumlu minikler 'Korona'ya karşı dua etti

Türkiye geneli tüm camilerde olduğu gibi Erzurum'un Horasan ilçesinin tüm camilerinde korona virüse karşı dualar yükseldi.

24.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:31
Erzurumlu minikler 'Korona'ya karşı dua etti
Türkiye geneli tüm camilerde olduğu gibi Erzurum 'un Horasan ilçesinin tüm camilerinde korona virüse karşı dualar yükseldi. Dua esnasında balkona çıkıp amin diyen çocukların videosu izleyenler tarafından beğeni topladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'un Horasan ilçesinde yatsı ezanının ardından korona virüs salgınına karşı ve hastaların şifa bulması için dua edildi. Camiden yapılan anonsta, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun" denildi. Bu sırada balkona çıkan üç kardeşin duaya eşlik ettiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Horasan, Türkiye, Erzurum, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor Haberler
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi Haberler
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
Yargıtay’ın yeni başkanı belli oldu Haberler
Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Çin’den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı Haberler
Çin'den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi Haberler
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun’dan gelen haber pes dedirtti Haberler
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti

Son Dakika Güncel Haberleri

16:49: SULTANBEYLİ'DE SAHTE MASKE İMALATHANESİNE BASKIN - Haber 16:49: - İzmir'de maskeli ve sosyal mesafeli nikah - Haber 16:49: MSB'de koronavirüs ile mücadele kapsamında KOMMER kuruldu - Haber 16:48: Malatya'da, uyuşturucuya 3 ayda 77 tutuklama - Haber 16:48: Uçar: "Piyasadaki fahiş fiyatların müsebbibi eczacılar değil" - Haber 16:42: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık - Haber 16:26: Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi - Ekonomi 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 16:11: Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading