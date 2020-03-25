Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Erzurumlu piyade er Duruk'un cenaze töreninde maskeli koronavirüs önlemi - Haberler

Erzurumlu piyade er Duruk'un cenaze töreninde maskeli koronavirüs önlemi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde vatani görevini yaparken yaşamını yitiren piyade er Yusuf Duruk'un cenazesi Erzurum'da düzenlenen törenle defnedildi.

25.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:10
Erzurumlu piyade er Duruk'un cenaze töreninde maskeli koronavirüs önlemi
Hatay 'ın Altınözü ilçesinde vatani görevini yaparken yaşamını yitiren piyade er Yusuf Duruk'un cenazesi Erzurum'da düzenlenen törenle defnedildi.
Hudut emniyeti için nöbet tuttuğu sırada silahla vurularak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Duruk'un naaşı, askerlerce Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınarak Palandöken ilçesindeki Solakzade Camisi'ne getirildi.
Cenaze namazı öncesi Palandöken Belediyesi ekiplerince cami bahçesinde dezenfekte işlemi yapıldı.
Törene katılan protokoldekiler ve vatandaşlar, Kovid-19 önlemleri kapsamında maske taktı, İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın kıldırdığı cenaze namazında birer metre boşluk bırakarak saf tuttu.
Namaz sonrası Duruk'un Türk bayrağına sarılı naaşı, yakınlarınca omuzlarda taşınıp cenaze nakil aracına konuldu.
Bekar olan Duruk'un cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Erzurum Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, kurum temsilcileri, askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı.
Duruk'un ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Piyade, Hatay, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı Haberler
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı
İlginç ’Evde Kal’ çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti Haberler
İlginç 'Evde Kal' çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Haberler
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi Haberler
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:22: Vatandaşlara ücretsiz olarak dezenfektan dağıttı - Haber 17:22: MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'dan İş Dünyasına İstihdam Çağrısı - Haber 17:22: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki Kovid-19 önlemlerini açıkladı - Haber 17:20: Keşan Belediye Başkanı ilçeye girenlerin ateşini ölçtü - Haber 17:18: 5 kentte koronavirüs tedbirleri sürüyor - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber 16:13: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu - Haber 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 14:56: Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı - Haber 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler