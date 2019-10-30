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Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın portresi duvara resmedildi

Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın portresi duvara resmedildiERZURUM - Erzurum'un önemli değerlerinden birisi olan İbrahim Erkal'ın portresi 100. yıl parkındaki bir duvara resmedildi.

30.10.2019 10:21
Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın portresi duvara resmedildi
ERZURUM - Erzurum'un önemli değerlerinden birisi olan İbrahim Erkal'ın portresi 100. yıl parkındaki bir duvara resmedildi. Erkal'ın portresinin yanında ünlü şarkısı "Canısı" da yazıldı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteği ile sanatçı Nedim Yılmaz tarafından resmedilen İbrahim Erkal portresi vatandaşların ilgisini çekiyor. 2017 yılında hayatını kaybeden Erzurumlu sanatçının portresi şehrin en gözde parklarından birisi olan 100. yıl parkındaki bir duvarın üzerine resmedildi.
Sanatçı Yılmaz'ın 1 hafta boyunca emek verdiği Erkal portresi Erzurumlu vatandaşlardan tam not aldı. Çevrede bulunan okullardaki öğrenciler duvarı cep telefonlarıyla fotoğraflarken Erkal'ın Erzurum için unutulmaz bir değer olduğunu söylediler.
Kentin simgesi haline gelen Erkal adına geçtiğimiz yılda "İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi" yapılmıştı.
Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın portresi duvara resmedildi

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Kaynak: İHA


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