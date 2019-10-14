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Erzurumlu sanatçıdan Barış Pınarı için özel beste

Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek, Barış Pınarı Harekatı'na türküsüyle destek verdi.

14.10.2019 09:28Erzurumlu sanatçıdan Barış Pınarı için özel beste
Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek, Barış Pınarı Harekatı'na türküsüyle destek verdi.

Daha önce Afrin ve Zeytin Dalı operasyonlarında "Bir gece Afrin'e gelebiliriz" türküsünü besteleyen ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran Dadaşlar Fasıl ekibi solisti Fikret Şimşek, Barış Pınarı Harekatı için de "Vurun aslanlarım Allah aşkına" adlı türküyü besteledi.

Sanatçı Şimşek, "Fırat'ın doğusunda terör varlığının sınır güvenliğimizi tehdit etmesi amacıyla silahlı kuvvetlerimiz burada bir güvenlik koridoru oluşturmak istiyor. Milletimizin huzur ve güvenini sağlamak, aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için kahraman ordumuz Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla sürdürmektedir. Allah, vatan evladı kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Fikret Şimşek'in Barış Pınarı Harekatı için bestelediği türkünün sözleri şöyle:

"Cephelerden asker sesi geliyor,

Asker hücum etmiş Tel Abyad'ı alıyor,

Korkudan hainlerin ödü çatlıyor,

Vurun aslanlarım Allah aşkına,

Şehit olanımız cennet köşküne,

Atın aslanlarım Allah aşkına,

Şehit olanımız cennet köşküne,

Suriye sınırında ateş gönlünde,

Asker ilerliyor bayrak elinde,

Başkomutan önde asker peşinde,

Vurun aslanlarım Allah aşkına,

Şehit olanımız cennet köşküne,

Atın aslanlarım Allah aşkına,

Şehit olanımız cennet köşküne,

Baş Komutan der ki durmayın atın,

Hainlerin sonu gelsin büsbütün,

Bozulmuş düşmanlar kaçıyor tutun,

Vurun aslanlarım Allah aşkına,

Şehit olanımız cennet köşküne,

Atın aslanlarım Allah aşkına,

Şehit olanımız cennet köşküne." - ERZURUM

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: İHA

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