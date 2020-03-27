Erzurumlu sanatçıdan besteli 'Evde Kal' çağrısı
Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek yaptığı bestesiyle 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek yaptığı bestesiyle 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
Tüm dünyada ve Türkiye 'de etkili olan korona virüsü türkülere de konu oldu. Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek, virüse karşı alınacak önlemleri ve neler yapılması gerektiğini söylediği türküyle anlattı. Şimşek, bestesinde tüm vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. - ERZURUM
Tüm dünyada ve Türkiye 'de etkili olan korona virüsü türkülere de konu oldu. Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek, virüse karşı alınacak önlemleri ve neler yapılması gerektiğini söylediği türküyle anlattı. Şimşek, bestesinde tüm vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. - ERZURUM
Kaynak: İHA